Специалисты из Швейцарии смогли создать частично съедобную конструкцию беспилотного летательного аппарата. Работа выполнялась в рамках научной программы Европы под названием «RoboFood».

Данный дрон был разработан в целях поддержания жизни людей, попавших в экстренную ситуацию. Работу произвели научные сотрудники Швейцарского федерального технологического университета Лозанны (EPFL). На данный момент работа еще не окончена, специалисты представили общественности БПЛА, который на 30 % от своего веса состоит из съедобной части. Съедобными являются только крылья, размер которых составляет 70 см. Крылья представляют собой рисовую вафлю, которая способна дать человеческому организму 300 килокалорий.

Для наилучшей прочности конструкции, вафля была изготовлена в виде сот и проклеена желатиновой основой. Таким образом, дрон получил достаточно прочные крылья, чтобы иметь возможность достигнуть пункта назначения. В планы ученых входит также разработка специальных контейнеров для воды.

Цель данного дрона – доставка еды для людей, которые находятся в труднодоступных для спасателей местах. Таким образом, человек, попавший в экстренную ситуацию, может получить минимальное количество еды для поддержания жизнедеятельности организма до прибытия спасателей.