ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Московский комсомолец» опубликовало интервью одной из самых ярких участниц шоу «Битва экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, которая рассказала, когда, по ее мнению, настанет конец конфликта на Украине.

Вопрос окончания боевых действий на Украине сегодня интересует почти каждого человека. По словам ясновидящей, в ближайшее время ситуация будет очень неоднозначной. Она уточнила, что конфликт еще будет продолжаться, и только лишь на следующий год начнутся сдвиги в позитивную сторону.

Экстрасенс уверена, что окончание украинского конфликта наступит аж в 2024 году. Она уточнила, что все разговоры о каких-то тайных переговорах являются только лишь домыслами. Истинный переговорный процесс, за которым последует результат, начнется только в 2023 году.

Кажетта уточнила, что ситуация в ближайшее время будет иметь волнообразный характер. Будет время затишья, которое будет сменяться бурей. И к этому нужно быть готовым.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: российские войска отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны Российской Федерации сообщает об актуальной обстановке на линии фронта в районе Купянска. Российские войска смогли нанести огневое поражение противнику, уничтожив при этом до 50 бойцов личного состава. Таким

Эстонский подполковник сообщил о нехватке боеприпасов в рядах ВСУ

28 ноября в эфире одного из эстонских телеканалов под названием ERR подполковник Каарела Мяэсалу, занимающий должность офицера Генерального штаба Сил обороны, заявил, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских

Рейдовая группа ВСУ была ликвидирована бойцами Народной Милиции ДНР

Как сообщает издание Pravda.ru, представители Народной Милиции ДНР сделали заявление об уничтожении очередной рейдовой группы вооруженных сил Украины, которая работала на линии боевого соприкосновения. Как сообщается, украинские боевики ВСУ пытались