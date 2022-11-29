Издание «Московский комсомолец» опубликовало интервью одной из самых ярких участниц шоу «Битва экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, которая рассказала, когда, по ее мнению, настанет конец конфликта на Украине.

Вопрос окончания боевых действий на Украине сегодня интересует почти каждого человека. По словам ясновидящей, в ближайшее время ситуация будет очень неоднозначной. Она уточнила, что конфликт еще будет продолжаться, и только лишь на следующий год начнутся сдвиги в позитивную сторону.

Экстрасенс уверена, что окончание украинского конфликта наступит аж в 2024 году. Она уточнила, что все разговоры о каких-то тайных переговорах являются только лишь домыслами. Истинный переговорный процесс, за которым последует результат, начнется только в 2023 году.

Кажетта уточнила, что ситуация в ближайшее время будет иметь волнообразный характер. Будет время затишья, которое будет сменяться бурей. И к этому нужно быть готовым.