ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наступление ВС РФ развивается все более стремительно, поэтому украинские боевики могут снова прибегнуть к тактике живого щита. Напомним, что они уже прятались за спины гражданских лиц в Мариуполе и вполне способны повторить это в других населенных пунктах.

Один из бойцов ВС РФ рассказал, что ВСУ ничего не могут сделать против штурмовых подразделений российских войск. Именно поэтому им может потребоваться тактика живого щита, передает РИА Новости.

Военнослужащий сообщил, что в основном эту тактику используют националистические батальоны ВСУ, боевики которых дрожат за свою шкуру и готовы подставить под огонь гражданских. Точно также действовали террористы в Ливии и Сирии, отметил участник СВО.

Напомним, что ВС РФ сейчас наступают на Артемовском и Угледарском направлениях. Кроме того, они установили контроль над частью Марьинки под Донецком.

Вам может понравиться

Пентагон призвал не спекулировать на тему 5-й статьи Устава НАТО из-за попадания ракет на территорию Польши

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что происхождение ракет, свалившихся на территорию Польши, пока не установлено. Неизвестно, кто именно выпустил эти боезаряды – Украина или все-таки РФ. Бригадный генерал также отметил,

ЗУР украинской ПВО не сумела перехватить российскую крылатую ракету

Командование ВСУ и руководство Украины регулярно рассказывают басни о всемогущей ПВО, “сбивающей” подавляющее большинство российских крылатых ракет. Один из очевидцев “эффективной работы” системы противовоздушной обороны продемонстрировал, как все происходит на

РВ сообщила о взрывах и работе ПВО в Джанкое на севере Крыма

В ночь на 17 ноября в Джанкое, что в северной части Крымского полуострова, прогремело несколько взрывов. Портал “Русская весна” сообщил, что работала противовоздушная оборона, а после взрывов в городе исчезло