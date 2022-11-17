Наступление ВС РФ развивается все более стремительно, поэтому украинские боевики могут снова прибегнуть к тактике живого щита. Напомним, что они уже прятались за спины гражданских лиц в Мариуполе и вполне способны повторить это в других населенных пунктах.

Один из бойцов ВС РФ рассказал, что ВСУ ничего не могут сделать против штурмовых подразделений российских войск. Именно поэтому им может потребоваться тактика живого щита, передает РИА Новости.

Военнослужащий сообщил, что в основном эту тактику используют националистические батальоны ВСУ, боевики которых дрожат за свою шкуру и готовы подставить под огонь гражданских. Точно также действовали террористы в Ливии и Сирии, отметил участник СВО.

Напомним, что ВС РФ сейчас наступают на Артемовском и Угледарском направлениях. Кроме того, они установили контроль над частью Марьинки под Донецком.