У наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, появился ещё один повод задуматься, не стоит ли вернутся домой. Их зарплата за последние месяцы сократилась. Об этом рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда “Крым” с позывным “Бонд”. Его слова приводит РИА “Новости”.

По словам “Бонда”, как только началась специальная военная операция украинские власти платили наёмникам по 1,2 – 1,5 тысячи евро в день. Сейчас их услуги стали оцениваться в районе 1 тысячи евро в сутки. “Бонд” рассказал, что доказательств тому немало: об этом говорится в перехваченных радиосообщениях, в показаниях пленных. Об этом же свидетельствуют бойцы “Крыма”, которые “ходили в тыл к врагу”.

Отмечается, что речь в основном идёт о польских наёмниках. “Солдат удачи” из Польши больше всего среди всех иностранцев, которые воюют на стороне ВСУ.