1-я Славянская бригада Народной милиции ДНР принимает участие в тяжелейших боях на Авдеевском направлении. Об это рассказал боец подразделения с позывным “Чиж”.

Он пояснил, что задачей бригады было установление контроля над населенным пунктом Опытное. Решить ее удалось, несмотря на то, что на пути пришлось столкнуться с мощными укрепрайонами противника. Кроме того, подразделение вышло к окраинам поселка Водяное, передает РИА Новости.

“Чиж” пояснил, что второй населенный пункт не менее важен, так как позволяет продвинуться вплотную к Авдеевке и заставить украинские артиллерийские подразделения отступать. Благодаря этому значительно уменьшится число обстрелов Донецка.

Напомним, что ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил о продвижении ВС РФ на Угледарском направлении и о значительном улучшении ситуации в районе Павловки.