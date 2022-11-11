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1-я Славянская бригада Народной милиции ДНР принимает участие в тяжелейших боях на Авдеевском направлении. Об это рассказал боец подразделения с позывным “Чиж”.

Он пояснил, что задачей бригады было установление контроля над населенным пунктом Опытное. Решить ее удалось, несмотря на то, что на пути пришлось столкнуться с мощными укрепрайонами противника. Кроме того, подразделение вышло к окраинам поселка Водяное, передает РИА Новости.

“Чиж” пояснил, что второй населенный пункт не менее важен, так как позволяет продвинуться вплотную к Авдеевке и заставить украинские артиллерийские подразделения отступать. Благодаря этому значительно уменьшится число обстрелов Донецка.

Напомним, что ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил о продвижении ВС РФ на Угледарском направлении и о значительном улучшении ситуации в районе Павловки.

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