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Турецкий телеканал NTV Turk сообщает, что в результате телефонных переговоров между лидером Турции Реджеп Эрдоганом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были достигнуты двусторонние договоренности по строительству нового газового хаба.

Эрдоган заявил, что этот проект улучшит экономическое положение Турции, поэтому турецкая сторона займется организацией технической, коммерческой и юридической стороной проекта в ближайшее время. Разработка реальной дорожной карты назначена на конец 2022 года.

Проект создания газового хаба принесет выгоду обеим странам. Россия получит безопасный маршрут для доставки газа на территорию стран Европейского союза, а Турция будет получать экономическую выгоду от транзита газа.

Напомним, что в последнее время официальная Анкара занимает очень активную позицию на международной арене. Совместно с ООН Турция выступает гарантом зернового соглашения между Россией и Украиной.

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