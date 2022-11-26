Использование ВС РФ беспилотных аппаратов “Герань-2” застало врасплох армию Украины и создало ей множество серьезных проблем. Но эти дроны – не единственный “цветок” в арсенале российских войск, пишет портал “Свободная пресса”.

Так, РФ еще не задействовала “убийцу танков” под названием “Хризантема-С”. Этот самоходный противотанковый ракетный комплекс способен эффективно работать в любых погодных условиях независимо от времени суток и поражать любые цели, начиная от БМП, БТР и танков и заканчивая вертолетами. Кроме того, с его помощью можно разрушать мощные фортификационные сооружения противника.

ПТРК “Хризантема-С” оснащен управляемыми ракетами, которые гарантировано попадают в цель. Это обеспечивается еще и защитой от помех, которая в несколько раз повышает эффективность комплекса на поле боя.