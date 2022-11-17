Телеграм-канал “Центр анализа и технологий” (АСТ) рассказал о необычном ноу-хау украинских боевиков. Они спрятали пусковую ракетную установку в автомобиль “Газель” и используют его для обстрела позиций ВС РФ.

Авторы выложили запись, на кадрах которой видно, как осуществляется использование модернизированной “Газели”. Где именно ВСУ задействовали столь оригинальное оружие, определить невозможно. Также неизвестно, когда происходили запечатленные на видео события.

Телеграм-канал сообщил, что пусковая установка наносит удары ракетами Brimstone, поставляемых Киеву из Великобритании. Это боезаряды воздушного базирования, однако их особенностью имеется возможность применения с наземных установок, размещаемых практически где угодно. Это несколько уменьшает дальность поражения целей, но позволяет использовать ракеты без самолетов.