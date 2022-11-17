ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеграм-канал “Центр анализа и технологий” (АСТ) рассказал о необычном ноу-хау украинских боевиков. Они спрятали пусковую ракетную установку в автомобиль “Газель” и используют его для обстрела позиций ВС РФ.

Авторы выложили запись, на кадрах которой видно, как осуществляется использование модернизированной “Газели”. Где именно ВСУ задействовали столь оригинальное оружие, определить невозможно. Также неизвестно, когда происходили запечатленные на видео события.

Телеграм-канал сообщил, что пусковая установка наносит удары ракетами Brimstone, поставляемых Киеву из Великобритании. Это боезаряды воздушного базирования, однако их особенностью имеется возможность применения с наземных установок, размещаемых практически где угодно. Это несколько уменьшает дальность поражения целей, но позволяет использовать ракеты без самолетов.

Вам может понравиться

Леонков допустил вероятность падения в Польше ракет украинского комплекса С-300

В польской деревне Пшеводув упали ракеты украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что российские ВС использовали для ударов по Украине высокоточные ракеты, которые

Двое военнослужащих сирийской армии погибли при ракетной атаке Израиля

ВВС Израиля нанесли новый удар по военному объекту в Сирии. На этот раз целью стал аэродром Шайрат. Он находится в провинции Хомс, расположенной в 165 километрах от Дамаска. Об этом

ЗУР украинской ПВО не сумела перехватить российскую крылатую ракету

Командование ВСУ и руководство Украины регулярно рассказывают басни о всемогущей ПВО, “сбивающей” подавляющее большинство российских крылатых ракет. Один из очевидцев “эффективной работы” системы противовоздушной обороны продемонстрировал, как все происходит на