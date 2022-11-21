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Как сообщает портал «Царьград», в результате ракетного удара российской армии по Днепропетровску США могут лишиться значительной части космических технологий.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли несколько ударов по объектам в Днепропетровске, который находится под полным контролем представителей киевского режима. В Сети поделились мнением об истинной цели данных ракетных ударов российской армии.

Ракетному удару подверглось украинское стратегическое предприятие «Южмаш», которое имеет большое значение не только для киевского режима, но и для представителей американской власти.

Оказывается на заводе «Южмаш» выполнялись работы по созданию первой ступени для американской ракеты-носителя под названием «Антарес». Также на данном заводе собирались и части четверной ступени, которые используются в европейской ракете-носителе «Вега». Такие данные приводит Telegram-канал «Орда».

Таким образом, российская армия нанесла урон не только украинским властям, но также поставила под угрозу развитие европейской и американской космической программы.

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