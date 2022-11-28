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В своих социальных сетях экс депутат Верховной Рады Украины Олег Царев выразил личное мнение по поводу распространяющихся слухов о возможном уходе российских военных с территории Запорожской атомной электростанции.

Напомним, что Петр Конин, занимающий должность главы «Энергоатома» Украины, сделал заявление о том, что он наблюдает признаки скорого отхода российских войск с территории ЗАЭС.

Однако Олег Царев выразил свое мнение, что такое развитие ситуации крайне маловероятно. По его мнению, российское руководство и западные элиты видят разрешение украинского конфликта абсолютно по-разному. Именно поэтому уход с ЗАЭС российских войск выглядит маловероятным на данном этапе украинского кризиса.

По мнению Царева, ЗАЭС может вернуться под контроль украинских властей только в случае подписания финального большого мирного соглашения, которое сейчас заключать никто не собирается.

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