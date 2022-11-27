Выход Соединенных Штатов из абсолютно бесполезного блока НАТО стал бы лучшим вариантом решения конфликта на Украине. Такое заявление сделал экс-заместитель генпрокурора США Брюс Файн.

Он пояснил, что НАТО должен был самопроизвольно рассыпаться еще после распада Советского Союза. Но он продолжил свое существование и даже затеял авантюру с расширением на восток. Именно это в итоге привело к началу кризиса, который сейчас разразился в Восточной Европе.

По мнению Файна, Конгресс США должен как можно скорее принять решение о выходе США из Альянса, после чего тот исчезнет сам по себе. Это позволит не только прекратить кровопролитие на Украине, но и получить для Америки Нобелевскую премию мира.

Напомним, что президент Украины Зеленский уверен, что прекратить конфликт поможет только вступление страны в Североатлантический блок.