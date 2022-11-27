Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Выход Соединенных Штатов из абсолютно бесполезного блока НАТО стал бы лучшим вариантом решения конфликта на Украине. Такое заявление сделал экс-заместитель генпрокурора США Брюс Файн.

Он пояснил, что НАТО должен был самопроизвольно рассыпаться еще после распада Советского Союза. Но он продолжил свое существование и даже затеял авантюру с расширением на восток. Именно это в итоге привело к началу кризиса, который сейчас разразился в Восточной Европе.

По мнению Файна, Конгресс США должен как можно скорее принять решение о выходе США из Альянса, после чего тот исчезнет сам по себе. Это позволит не только прекратить кровопролитие на Украине, но и получить для Америки Нобелевскую премию мира.

Напомним, что президент Украины Зеленский уверен, что прекратить конфликт поможет только вступление страны в Североатлантический блок.

Вам может понравиться

В Совете нацбезопасности Украины заявили об убийстве иранских инструкторов в Крыму

Инструкторы из Ирана, которые помогали российским войскам в пилотировании дронов, были ликвидированы в Крыму. С таким заявлением в издании The Guardian выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Читатели Le Figaro призвали Зеленского разделить Украину, чтобы не дать ей окончательно исчезнуть

Единственный способ сохранить Украину, предотвратить полное ее исчезновение – это раздел страны. Такое мнение высказали читатели французского таблоида Le Figaro, опубликовавшего видеозапись с онлайн-выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на заседании

Леонков: Ракетные удары ВС РФ по объектам в тылу ВСУ переломили ситуацию в зоне спецоперации

Российским ВС удалось добиться перелома в ходе спецоперации. Причем сделали они это благодаря ракетным ударам по критической инфраструктуре Украины, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Аналитик напомнил, что после ударов 23