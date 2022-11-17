Мировые правила, которые сложились после Второй мировой войны, отвечают только интересам США. Но сейчас эти правила уходят в прошлое, и в мире формируется новый порядок без однозначного доминирования Соединённых Штатов. Такое мнение высказал для издания The Hill профессор международных отношений Эндрю Лэтэм – сообщает РИА “Новости”.

Эксперт отметил, что мировая экономика за последнее время подвергается испытаниям в виде различных кризисов, из-за чего институты, которые экономику поддерживают, постепенно разрушаются. Кроме того, влияние “центробежных сил” испытывают на себе Евросоюз и НАТО. Эти силы настолько мощны, что могут “разорвать на части” эти кажущиеся стабильными международные образования.

Новый миропорядок будет учитывать интересы всех стран, а не только отражать американские ценности. Впрочем, Лэтэм всё же включил США в список тех государств, которые будут формировать новый миропорядок. Однако он не будет “строиться Вашингтоном для Вашингтона”. Новые мировые правила будут также отражать ценности и интересы Индии, Китая и России, уверен профессор.