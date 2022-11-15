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Три варианта развития событий на Украине спрогнозировало издание The Economist в своём материале. Перевод статьи приводит портал ИноСМИ.

Первый вариант предполагает, что на зимние месяцы российская армия стабилизирует линию боевого соприкосновения. Одновременно с этим на фронт подтягиваются мобилизованные граждане и формируются новые батальоны. При этом в США республиканцы блокируют поставки вооружения на Украину, а европейские запасы исчерпываются.

При втором и третьем сценариях, российская армия переходит в наступление. В одном случае российские войска оттесняют украинскую армию, которая уже истощена от многомесячных наступлений, и одновременно с этим продолжает ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. В другом варианте – ВС РФ заходят в Кривой Рог, и в этом случае, западные союзники Киева склоняют его к мирным переговорам.

Издание отмечает, что в случае успеха российской армии на поле боя, у президента Владимира Зеленского не останется иного выхода, как согласиться на переговоры.

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