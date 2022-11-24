Китай со временем откажется от поставок из России двигателей для своих военных самолётов. Такое предположение сделало издание The Drive, рассказывая о замещении на одном китайском истребители J-15 российских двигателей собственными – передаёт “Газета.ру”.

В статье уточняется, что речь идёт о замещении двигателя АЛ-31Ф китайским аналогом WS-10. При этом уточняется, что двигатели местного производства получил не новый самолёт, а уже эксплуатировавшийся истребитель. Планируется ли массовый переход с российских на китайские двигатели, в статье The Drive не уточняется, но указывается, что до этого J-15 с двигателями WS-10 замечены не были.

Журналисты издания отмечают, что Китаю на переход к своим двигателям понадобилось 10 лет после начала эксплуатации J-15. Перевод самолётов на собственные комплектующие будет давать больше уверенности в надёжности техники в военно-морских операциях и свидетельствуют о постепенном отказе от сотрудничества с Москвой при поставках двигателей на военные самолёты, заявляют в The Drive.