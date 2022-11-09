Изображение концептуальной модели китайского истребителя шестого поколения появился в Twitter. Саму же уменьшенную модель покажут на авиасалоне Airshow China 2022. Он проходит в эти дни в городе Чжухае. Об этом сообщает издание The Drive – передаёт “Лента.ру”.

Издание уточняет, что концепт нового бесхвостого самолёта, выглядит, как очень примерный – скорее всего, речь идёт не о какой-то конкретной разработке, а именно об отображении потенциальных возможностей, которыми будет обладать самолёт. Данных о том, что в Китае уже собирают образец истребителя, пока нет.

Ранее The Drive сообщало, что по мнению американских военных, в КНР уже ведётся разработка истребителя шестого поколения. Тогда базой для нового самолёта называли Су-35. В этой связи в США заявляли о необходимости ускорить собственные разработки аналогичной военной техники.