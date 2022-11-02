Американская подводная лодка USS Rhode Island, которая сейчас находится в порту Гибралтара, защищена от возможного нападения с моря. Об этом рассказали журналисты издания The Drive выдвинули предположение, что дополнительные меры были приняты из-за недавнего появления надводных беспилотников под Севастополем.

В непосредственной близости от субмарины разместилась баржа, на которую погрузили морские контейнеры. Не исключено, что именно они дают возможность закрыть подводную лодку и не подвергать ее риску атаки.

Rhode Island – стратегическая субмарина, способная нести на борту баллистические ракеты Trident D5. В боезарядах используется боевая часть, которая может разделяться на несколько частей. Причем каждая из них снабжается индивидуальной головкой самонаведения для поражения своей цели.