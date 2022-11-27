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В ходе боевых действий на Украине рождается принципиально новая стратегия участия Соединенных Штатов в региональных конфликтах, пишет издание The Atlantic. Авторы публикации напоминают, что ранее Вашингтон делал ставку на прямое вмешательство в конфликт, однако после 20-летней интервенции Афганистана он изменил свое мнение.

По мнению экспертов, тактика США на Украине оказалась гораздо более эффективной. Вашингтон не вмешивается в конфликт и не отправляет своих военнослужащих, но он поставляет оружие, позволяющее ВСУ решать важные боевые задачи. Это совершенно новый подход Соединенных Штатов, которые они вполне могут практиковать и в будущем.

Автор статьи также отметил, что конфликт на Украине однозначно является делом рук Вашингтона. Именно США получают от него наибольшую выгоду, и, кроме того, им удалось перезапустить практически умерший и никому не нужный Североатлантический блок НАТО.

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