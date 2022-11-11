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Украина обходится Соединенным Штатам в 50 миллиардов долларов, но “королеве американских пособий” Владимиру Зеленскому этого мало, заявила телеведущая канала Fox News Кэндис Оуэнс.

Она также отметила, что Вашингтону стоило бы тщательно контролировать, как тратятся деньги, бесконечным потоком отправляемые на Украину. Они покидают пределы Соединенных Штатов, а значит, их расход никак не проверяется налоговыми органами США.

Оуэнс также обнаружила один странный, по ее мнению факт. 1 сентября прошлого года Соединенные Штаты заявили о поддержке Украины в ее стремлении по вступлению в Североатлантический альянс. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы буквально накануне, 31 августа, Вашингтон не завершил вывод войск из Афганистана, который был больше похож на поспешное бегство.

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