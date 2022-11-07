Россия имеет явное превосходство в небе над Украиной и помочь Киеву в состоянии только западное оружие. Причем не только средства ПВО, но и истребители, сообщает британское издание The Telegraph.

США и НАТО уже поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T, однако их очень мало. Истребители позволили бы решить проблему нехватки средств противовоздушной обороны. Причем не советские самолеты МиГ-29 и Су-27, а шведские Gripen и американские F-16 и F-18.

Автор публикации пояснил, что эти самолеты, в отличие от советских воздушных машин, способны более эффективно противостоять российским Су-30 и Су-35. Они вооружены ракетами «воздух-воздух» гораздо большей дальности, а также обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Украинские истребители в первые дни СВО вообще были вынуждены «прятаться» от российских самолетов, летая на малой высоте. Если же они пытались задействовать более агрессивную тактику и расправлялись с воздушными машинами ВКС, то и сами оказывались уничтоженными. Сейчас, когда Киев получил ряд средств ПВО, ситуация немного улучшилась, но без истребителей надеяться на серьезные успехи Украине все же не стоит.