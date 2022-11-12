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В ходе боя в населенном пункте Первомайское танкисты Народной милиции ДНР успешно атаковали позиции украинских войск. Соответствующее видео опубликовал в Сети военный корреспондент издания RT Андрей Филатов.

На записи видно, как один из танков 11-го полка НМ ДНР открывает огонь по противнику. Экипаж грамотно управляет боевой машиной, избегая попадания при ответных атаках. В результате боя враг оказался полностью разромлен, сообщает военкор.

Напомним, что Первомайское – это один из населенных пунктов, которые Киев использует в качестве плацдарма для непрекращающихся обстрелов Донецка. Вытеснение оттуда нацистов ВСУ позволит существенно уменьшить количество атак на столицу ДНР и обезопасить местных жителей.

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