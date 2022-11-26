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Танковые подразделения 1-й Славянской бригады ДНР исполняют важную роль в наступление на Авдеевку – одну из ключевых крепостей украинских боевиков под Донецком. Один из военнослужащих рассказал РИА Новости, что боевые машины действуют в связке с разведывательными беспилотными аппаратами, обеспечивающими гарантированное уничтожение подразделений противника.

Танкист пояснил, что операторы поднимают дроны в небо и ведут наблюдение за всеми перемещениями противника. Как только они обнаруживают цель, тут же отправляют координаты танковым подразделениям. Такой подход не оставляет ВСУ ни единого шанса на спасение.

“Работаем с закрытой позиции по координатам заданным, мне передают координаты, то есть я цели не вижу. Парочка пристрелочных сначала, а потом уже точный. Второй-третий уже точно летит”,- пояснил командир одного из экипажей.

Напомним, что Авдеевка является плацдармом ВСУ для обстрелов Донецка. Чтобы обезопасить столицу ДНР, союзные силы намереваются взять населенный пункт в окружение и уничтожить войска противника.

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