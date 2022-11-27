Как сообщает издание Pravda.ru, западные средства массовой информации начали активно обсуждать изменившуюся тактику ведения боевых действий российской армией после назначения на должность командующего СВО генерала Сергея Суровикина.

Например, французское издание Reseau International выпустило недавно материал с интересным названием – «Генерал Суровикин кардинальным образом поменял оперативные планы РФ на Украине». Автор материала Валентин Василеску отмечает, что генерал Суровикин решил больше не проводить крупномасштабных лобовых атак по позициям ВСУ. Французский журналист пишет, что тактика Суровикина заключается в том, чтобы как можно сильнее измотать противника, лишив его сил и необходимых ресурсов для дальнейшего ведения войны.

Французское издание пишет, что после 10 ноября российские вооруженные силы сосредоточили свое внимание на нанесении ракетных ударов по критической инфраструктуре. По мнению французских журналистов, такие действия генерала Суровикина направлены на подавление морального состояния бойцов ВСУ, а также лишения украинских войск стабильного обеспечения, что будет усугубляться с приходом зимы. Также Василеску делает выводы, что ракетные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины будут продолжены.