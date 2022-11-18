Экс-президент США Дональд Трамп вдохновился результатами выборов в Конгресс и выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Однако его решение уже высмеивают даже представители Республиканской партии, сообщает РИА Новости.

Все дело в том, что республиканцы надеялись на безоговорочный разгром демократов. В итоге же они получили только 8 мандатов в Палате представителей, что можно назвать неудовлетворительным результатом выборов.

Авторы публикации отмечают, что даже несмотря на это, Трамп все же может оказаться в списке претендентов на пост американского лидера. На его стороне – огромное состояние, которое непременно будет пущено в ход.

Помимо бывшего президента, свои кандидатуры выдвинули 44-летний Рон Десантис, который сейчас занимает пост губернатора Флориды, и 63-летний Майк Пенс. По мнению экспертов, первый имеет гораздо больше шансов на победу, чем Трамп. Экс-президент может и справиться на выборах с действующим главой государства Джо Байденом, однако кого-то помоложе ему точно не одолеть.

В результате сложилась уникальная для США ситуация, в которой страна ищет достойного кандидата в президенты. В настоящий момент полностью отсутствует явный лидер, так как претенденты имеют не только плюсы, но и жирные минусы.