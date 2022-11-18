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Сверхдержавы сегодня с легкостью прочерчивают “красные линии”, которые не должен пересекать потенциальный противник, однако никакого результата это не дает. Проблема кроется в стратегиях, которые используются этими государствами, сообщает издание The American Conservative.

Первая из них – это стратегия “голубя”, подразумевающая полное неприятие боевых действий. Вторая – стратегия “ястреба”, которая предполагает непрекращающееся давление на противника до тех пор, пока он не выбросит белый флаг.

Эксперты поясняют, что использование и той, и другой стратегии является серьезной ошибкой. Необходимо их комбинировать, причем учитывая географические факторы. С соседями противника сверхдержава должна использовать тактику “голубя”, поддерживая со всеми хорошие отношения без риска вооруженного столкновения.

В своем же географическом окружении нужна стратегия “ястреба”. Она позволит держать соседей под контролем и в случае необходимости оказывать давление на него. Кроме того, важно обеспечить наличие некоторого пространства между “красными линиями”, чтобы они не напирали друг на дружку. В этом случае практически полностью исчезнут риски выяснения отношений с применением ядерных вооружений, а также останется возможность для реального дипломатического урегулирования любого конфликта.

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