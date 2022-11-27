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США следует уменьшать, а не увеличивать объемы поставок оружия Украине, чтобы избежать катастрофических последствий для всей планеты. В противном случае президент Зеленский будет снова и снова предпринимать попытки втянуть Североатлантический альянс в противостояние с Россией, пишет издание The American Conservative.

Автор публикации Дуг Бэндоу напомнил ракетный инцидент в Польше. Он отметил, что весь мир с облегчением вздохнул, когда выяснилось, что удар наносился украинскими ракетами. Но Зеленский упрямо продолжал обвинять в этом Россию, заявляя об эскалации с ее стороны.

Украинский лидер, опьяненный той чрезмерной свободой, которую ему предоставляют США, окончательно обнаглел и пытается спровоцировать начало Третьей мировой войны. Исключительно за счет натовского оружия ВСУ добились ряда успехов и теперь уже строя планы чуть ли не на “разгром РФ”. Однако при этом они забывают, что Москва может ответить ядерным ударом, что закончится плохо для всей планеты.

США пора прекратить потакать обезумевшему Зеленскому и резко снизить объемы военной помощи. Только так им удастся избежать втягивания в конфликт и его перерастания в глобальное противостояние.

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