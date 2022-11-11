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Соединенные Штаты по-прежнему не хотят давать в руки Украины оружие, которое ВСУ могут использовать для ударов по российской территории. Именно с этим связан отказ поставлять Киеву стратегические беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые Вашингтон обещал украинским властям еще в марте.

Официальная причина – это нежелание провоцировать эскалацию конфликта, пишет портал “Свободная пресса”. Однако на самом деле все выглядит иначе. Вашингтон просто боится отправлять “Серых орлов” на Украину.

Основания для этого имеются. США называют свои дроны “лучшими в мире”, но на деле эти БПЛА еще ни разу себя не проявили. Если на Украине они не сумеют подтвердить эффективность, то многие зарубежные заказчики могут и отказаться от американского чуда техники. Еще одна причина – это высокий риск попадания дрона к российским военным, а от них – и к инженерам. Которые разберут БПЛА до последнего винтика, изучат используемые в их производстве технологии и создадут эффективные средства противодействия. Либо разработают собственный беспилотные комплексы, которые превзойдут американские.

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