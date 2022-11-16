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Североатлантический альянс не станет вступать в прямой конфликт с Россией из-за взрывов в Польше. Но даже в том случае, если будет установлено, что удары нанесены украинской стороной, Варшава все равно обвинит в них РФ, заявил военный эксперт Марек Свирчиньски.

Он напомнил, что две ракеты 15 ноября попали в зернохранилище небольшой деревни Пшеводув в 5 километрах от границы с Украиной. В результате погибло два человека.

Польское правительство в ответ на это призывало НАТО задействовать четвертый пункт Устава (а не пятый, как сообщалось ранее). Он подразумевает полное закрытие неба над Польшей и Украиной.

Пятый пункт Устава Варшава вспомнила бы лишь в том случае, если бы ракеты оказались российскими и выпущенными по территории Польши специально. Но сейчас становится все более очевидно, что удар был нанесен случайно украинской ПВО.

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