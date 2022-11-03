Россия задействовала на Украине новейшие ракеты Х-32, которые обладают высокой точностью поражения целей. Издание «Царьград» рассказало, что именно такой боезаряд вполне мог бы залететь прямо в форточку тайной резиденции президента Украины Зеленского.

Подробности о ракетах рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, что это противокорабельные боезаряды, которые изготавливались как «убийцы авианосцев». Их корпус практически такой же, как и у Х-22, однако это совершенно другая ракета, обладающая уникальными особенностями.

Так, она может разогнаться почти до 5,5 тысяч километров в час, что исключает ее поражение украинскими средствами ПВО. Система наведения позволяет поразить абсолютно любую цель, расположенную как на море, так и на суше. Причем сделать это с ювелирной точностью. По словам эксперта, главком ВСУ Сергей Суровикин вполне может отправить боезаряд прямо в форточку Владимиру Зеленскому, причем ракета сама обнаружит эту цель.