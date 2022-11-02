Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ применяют коварную тактику при ракетных обстрелах мирных населенных пунктов Донбасса и новых регионов России. Они бьют по зданиям боезарядами с осколочно-фугасной боевой частью, чтобы разрушить его и спровоцировать возгорание, а затем дожидаются появления экстренных служб.

Когда спасатели, пожарные, медики приезжают на место атаки, наносится второй удар, для которого используются кассетные боеприпасы, способные нанести максимальный урон, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что в некоторых случаях все сотрудники экстренных служб погибали в результате повторного удара.

Данная тактика не нова, ее часто применяют террористические организации, действующие в США и за пределами Америки. Поэтому несложно догадаться, кто именно подсказал Киеву такой метод обстрелов.

Суконкин отметил, что ВСУ используют реактивные системы залпового огня HIMARS только по одобренным Соединенными Штатами целям, поэтому Вашингтон является сообщником террористических обстрелов.

Вам может понравиться

США возобновили инспекции, отслеживающие передвижение вооружения на Украине

Большой объём вооружения, которое Запад поставляет на Украину, увеличивает риск, что оно попадёт “не в те руки”. В этой связи США возобновили инспекции, которые отслеживают передвижение оружия по территории, подконтрольной

РИА “Новости”: Великобритания создала формальный повод для войны с Россией

Действия Соединённого Королевства можно трактовать, как casus belli, то есть формальный повод для войны с Россией. Об этом пишет обозреватель Владимир Корнилов в материале для РИА “Новости”. По данным Минобороны

ВС РФ ударами ракет Х-32 поразили объекты противника и нарушили управление войсками ВСУ

31 октября ВС РФ нанесли серию сокрушительных ударов по критической инфраструктуре ВСУ, которые нарушили функционирование системы управления войсками и тылового обеспечения, сообщает портал “Военное обозрение”. Эксперты поясняют, что все цели