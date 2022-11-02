ВСУ применяют коварную тактику при ракетных обстрелах мирных населенных пунктов Донбасса и новых регионов России. Они бьют по зданиям боезарядами с осколочно-фугасной боевой частью, чтобы разрушить его и спровоцировать возгорание, а затем дожидаются появления экстренных служб.

Когда спасатели, пожарные, медики приезжают на место атаки, наносится второй удар, для которого используются кассетные боеприпасы, способные нанести максимальный урон, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что в некоторых случаях все сотрудники экстренных служб погибали в результате повторного удара.

Данная тактика не нова, ее часто применяют террористические организации, действующие в США и за пределами Америки. Поэтому несложно догадаться, кто именно подсказал Киеву такой метод обстрелов.

Суконкин отметил, что ВСУ используют реактивные системы залпового огня HIMARS только по одобренным Соединенными Штатами целям, поэтому Вашингтон является сообщником террористических обстрелов.