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Военный корреспондент Алексей Суконкин рассказал о российском боевом офицере с позывным “Хищник”, зарабатывающем деньги на уничтожении техники противника. Он увлеченно занимается этой работой и поэтому в его активе имеется уже около миллиона рублей премий.

Так, офицер ухитрился ликвидировать сразу два украинских штурмовика Су-25 “Грач”. Также в боях за Павловку он сбил вражеский беспилотник, за который тоже полагается премиальная выплата, пишет издание “Московский комсомолец”.

В настоящий момент ее сумма составляет 50 тысяч рублей. За каждый сбитый самолет российские военные могут получить 300 тысяч, а за вертолет – 200 тысяч рублей. За уничтоженный танк бойцам выплачивается 100 тысяч.

Офицер 155-й гвардейской бригады морской пехоты уже добрался до миллиона и не собирается на этом останавливаться.

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