В ходе специальной военной операции на Украине отлично зарекомендовали себя штурмовики Су-25, которые находят и уничтожают позиции ВСУ, хорошо замаскированную технику, а также опорные и командные пункты, пишет издание “Известия”.

Портал ссылается на Минобороны, рассказавшее один из произошедших на линии фронта эпизодов. Штурмовики Су-25 на сверхмалой высоте проводили разведку на местности, летая парами и прикрывая друг друга. В лесополосе они заметили замаскированные боевые машины ВСУ, которые было решено уничтожить.

Самолеты пошли на второй круг и ударили по технике неуправляемыми ракетами. Экипажам удалось застать врасплох ВСУ, которые не успели предпринять ответных действий. В результате боевые машины были уничтожены, а штурмовики улетели на базу для пополнения боекомплекта и обслуживания.