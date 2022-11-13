Седина обычно появляется уже в преклонном возрасте человека. Она является результатом того, что процессы в тканях организма замедляются, перестает вырабатываться меланин. Поэтому волосы утрачивают свой пигмент. Однако, как известно, у некоторых людей даже в молодом возрасте появляются седые волосы.

Американские ученые смогли выяснить причины, влияющие на появление седых волос. Специалисты решили проверить, действительно ли стресс является главной причиной появления седины. Они исследовали некоторые процессы, протекающие в организме человека, и определили их взаимодействие с нервной системой. Ученые установили, что стресс приводит к появлению седины, так как он напрямую является причиной депигментации волос.

Научные работники отмечают, что понимание процесса изменения тканей человеческого организма под действием стресса поможет создать правильный путь лечения человека. Осознавая, как протекают данные процессы, ученые могут не просто остановить их, но и даже привести организм человека к восстановлению.