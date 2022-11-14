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Выход российских войск из Херсона ни о чем не говорит, Россия по-прежнему сохраняет огромную численность боеспособного личного состава и весьма серьезный военный потенциал. Поэтому Украину ожидают тяжелые месяцы продолжающейся специальной военной операции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что и Североатлантическому альянсу не стоит расслабляться. Грамотный выход ВС РФ из Херсона, в ходе которого не было допущено потерь личного состава и боевой техники, лишь подтверждает, что НАТО придется продолжать помогать Киеву.

Напомним, что в настоящий момент основные боевые действия происходят на Донбассе, где российские ВС ведут наступление сразу по нескольким направлениям. Наиболее приоритетными из них являются Артемовское, Угледарское и Авдеевское.

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