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Дональд Джон Трамп-младший, который приходится старшим сыном бывшего президента Соединенных Штатов, высмеял действующего главу государства Джо Байдена. Он выложил в одну из социальных сетей мем, который показывает процесс сбора денег для поддержки Украины.

Сын Трампа опубликовал фотоколлаж, на котором президент Украины Зеленский спрашивает у Байдена: “Джо, где мои деньги”. На что американский лидер отвечает, что уже отправил 87 тысяч налоговых инспекторов собирать средства для Киева, передает РИА Новости.

По мнению младшего Трампа, фотоколлаж вполне может отображать реальную действительность, хотя и создавался как шутка.

Напомним, что ранее Республиканская партия потребовала отчитаться за “каждый пенни”, отправляемый на Украину.

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