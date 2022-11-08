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В ночь на 8 ноября российские ВС атаковали склады с боеприпасами и топливом ВСУ, а также военные и промышленные объекты. Портал «Военное обозрение» рассказал, что мощные взрывы звучали всю ночь в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Так, ВС РФ ударили по Кременчугу, где одно из промышленных предприятий активно использовалось для нужд украинской армии. Крупный склад поражен на Кировоградщине.

Больше всего ударов зафиксировано в Днепропетровской области. В социальных сетях о взрывах пишут жители Кривого Рога и Пятихаток, Желтых Вод и Вольногорска.

Также сообщается, что ночью несколько раз объявлялась воздушная тревога в Черкасской и Николаевской областях, однако прилеты на территории этих регионов не зафиксированы.

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