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Большой объём вооружения, которое Запад поставляет на Украину, увеличивает риск, что оно попадёт “не в те руки”. В этой связи США возобновили инспекции, которые отслеживают передвижение оружия по территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники – передаёт Regnum.

Каким образом происходят инспекции, неизвестно. По словам источника Reuters все мероприятия проходят на удалении от линии боевого соприкосновения. При этом несколько таких инспекций уже проведено. Утверждается, что Киев охотно сотрудничает с США и демонстрирует “прозрачность” в вопросе использования вооружения.

Страны Запада усилили поставки вооружения на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. Речь идёт не только о крупной военной технике, но и о стрелковом оружии и боеприпасах. Ранее сообщалось, что часть западного вооружения уже попала в руки криминальных элементов в разных странах Европы.

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