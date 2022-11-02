Две системы противовоздушной обороны NASAMS поступят на Украину в ближайшее время. Ещё шесть аналогичных систем придут позже. Об этом заявили в Пентагоне – сообщает “Лента.ру”. В оборонном ведомстве США прошёл брифинг, на котором были озвучены соответствующие планы.

О передаче систем NASAMS Киеву сообщалось и раньше. В Пентагоне уточняли, что две системы в распоряжение ВСУ поступят уже в начале ноября. Остальные шесть будут поставлены тогда, когда будут изготовлены. О дате передачи комплекса по борьбе с беспилотниками VAMPIRE пока ничего неизвестно, кроме того, что его поставка находится в планах.

Решение о поставках Киеву систем противовоздушной обороны было принято после того, как 10 октября российская армия провела массированный ракетный обстрел критических важных объектов инфраструктуры Украины. Такие обстрелы ВС РФ проводят и сейчас, используя в том числе и дронов-камикадзе.