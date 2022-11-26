Боевики частной военной компании “Моцарт” приехали из США на Украину не только для обучения украинских боевиков азам военного искусства. Отставные морпехи, которые несколько заплыли жирком, вряд ли способны кого-то чему-то научить. Главная их цель – это противостояние с российской ЧВК “Вагнер”, являющейся главным конкурентом “Моцарта”, сообщает портал Ura.ru.

По мнению авторов публикации, американская ЧВК, высадившаяся в Артемовске, попробует противодействовать “вагнеровцам”, которые весьма успешно ведут наступление на город. Уже скоро на многих медиаресурсах Запада вполне могут появиться хвалебные оды в адрес “Моцарта”, призванные хотя бы на словах сделать их этой компании “непобедимую” и “неуязвимую” команду.

Американцы и не против победить ЧВК “Вагнер” в реальном бою, но это не представляется возможным. Поэтому весь их героизм будет проявляться только в статьях. Это необходимо, чтобы “раскрутить” относительно новую частную военную компанию и составить “вагнеровцам” конкуренцию на мировом рынке военных услуг.