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Пхеньян с большой долей вероятности намерен возобновить испытания ядерного оружия. В этой связи власти США надеются, что Россия и Китай убедят КНДР этого не делать. Об этом агентству Reuters рассказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома – передаёт РИА “Новости”.

Собеседник агентства уточнил, что и Россия, и Китай негативно относятся к ядерным испытания со стороны Северной Кореи. При этом Москва и Пекин имеют большое влияние на Пхеньян, которым и могут воспользоваться. Американский чиновник подчеркнул, что о сроках новых ядерных испытаний в КНДР пока ничего неизвестно, однако есть “высокая степень уверенности”, что они пройдут, и соответствующая подготовка уже ведётся.

В КНДР уже официально заявляли о существовании ядерного оружия в стране. Власти Северной Кореи даже приняли ядерную доктрину, в которой указывается, что Пхеньян оставляет за собой право на применения ядерного оружия в случае атаки по территории КНДР аналогичным вооружением. Эксперты полагают, что ядерные угрозы со стороны Северной Кореи звучат в основном в адрес США, которые поддерживают в регионе Японию и Южную Корею.

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