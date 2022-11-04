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Северная Корея продолжает будоражить ближайших соседей и Соединенными Штатами серией испытаний ядерного оружия. На них уже отреагировал глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший, что попытка нанести удар по США или по их союзникам приведет к «свержению режима Ким Чен Ына».

Южная Корея заявила, что испытания КНДР действительно проводились, однако они могли завершиться неудачно. Также отреагировала Япония, представители которой назвали возмутительными тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

Ллойд Остин также заявил, что Соединенные Штаты намереваются и дальше обеспечивать защиту Южной Кореи. Поэтому в случае попыток КНР атаковать ее ядерным оружием, США дадут мощный ответ, который приедет к «ужасным последствиям».

«Нет сценария, при котором режим Кима смог бы применить ядерное оружие и выжить», – добавил Остин.

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