Российские разведчики обнаружили у населенного пункта Водяное расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 украинской армии. Подразделение хорошо замаскировалось, воспользовавшись темнотой, но это ему не помогло.

Разведчики 3-го гвардейского батальона ВС РФ воспользовались тепловизором, который помог выявить противника и определить его точное местонахождение. После этого оставалось лишь передать полученную информацию бойцам спецназа.

Уничтожение СПГ-9 взяло на себя подразделение Народной милиции ДНР. Военнослужащие нанесли по цели удар противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), что позволило ликвидировать не только гранатомет противника, но и весь расчет в полном составе.