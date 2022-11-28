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Российские разведчики обнаружили у населенного пункта Водяное расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 украинской армии. Подразделение хорошо замаскировалось, воспользовавшись темнотой, но это ему не помогло.

Разведчики 3-го гвардейского батальона ВС РФ воспользовались тепловизором, который помог выявить противника и определить его точное местонахождение. После этого оставалось лишь передать полученную информацию бойцам спецназа.

Уничтожение СПГ-9 взяло на себя подразделение Народной милиции ДНР. Военнослужащие нанесли по цели удар противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), что позволило ликвидировать не только гранатомет противника, но и весь расчет в полном составе.

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