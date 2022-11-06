Люди, которые стремятся похудеть, уже осведомлены тем, что существует масса всевозможных диет. Однако специалисты, руководствуясь новыми клиническими испытаниями, утверждают, что всего лишь одна пищевая привычка способна помочь человеку избавиться от лишних килограммов. Они уверены, что данная привычка приведет не просто к потере лишнего веса, но и значительному уменьшению жировых отложений в области живота.

Так в научном издании Cell Reports Medicine были опубликованы результаты данных исследований, в котором принимало участие 162 человека. Специалисты разделили участников на группы. Так, 44 человека должны были питаться с временным ограничением, 47 участников – придерживаться смешанного типа диеты. А оставшиеся участники должны были употреблять в пищу продукты, содержащие малое количество углеводов.

По результатом данного пищевого эксперимента, исследователи выяснили, что каждая из диет является рабочей – испытуемые действительно смогли похудеть. Однако диета, включающая в себя ограничение по времени, оказалась наиболее эффективной в борьбе с висцеральным жиром.