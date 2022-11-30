Нехватка личного состава, его депрессивное состояние, а также неблагоприятные погодные условия стали причинами крупных потерь ВСУ под Артемовском (после проведенной киевским режимом декоммунизации – Бахмут). Портал “Свободная пресса” рассказал, что ситуация для украинских боевиков на этом направлении складывается очень тяжелая.

Они уже устали считать “двухсотых”, так как потери после каждого боя оказываются колоссальными. Кроме того, очень много раненых боевиков, которых часто даже не эвакуируют с поля боя. Это происходит из-за нехватки квалифицированного медперсонала, недостатка санитарных машин, а также погоды, из-за которой колесная техника застревает в грязи и категорически отказывается передвигаться по раскисшему грунту.

ВСУ все еще оказывают отчаянное сопротивление, однако боевой дух стремительно падает из-за огромных потерь и бесконечных дождей.