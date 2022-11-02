Британия еще в прошлом году планировала устроить провокацию на Украине, чтобы спровоцировать ее конфликт с Россией, пишет издание “Свободная пресса”. Авторы также напоминают, что именно Лондон организовывал террористические операции со взрывом на Крымском мосту, нападением морских дронов на корабли Черноморского флота и “аварией” на “Северных потоках”.

Авторы публикации приводят выводы аналитиков Grayzone, которые обвиняют разведку Mi-6 в попытке организовать провокацию с химическим оружием на Донбассе. Ее вдохновителем назван Хэмиш де Бреттон-Гордон – химик из Великобритании, ранее уже отличившийся взрывами химических боезарядов в Сирии.

Он был замечен на Украине в 2021 году, что сразу стало тревожным сигналом. Ведь там, где появляется Хэмиш де Бреттон-Гордон, вполне может что-то взорваться и спровоцировать многочисленные человеческие жертвы. В гибели людей, разумеется, планировалось обвинить Россию, а также подтолкнуть Киев к началу боевых действий. Но этот план своевременно раскрыли.