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Немецкое издание Spiegel рассказало о 68-страничном документе, который содержит план действий по усилению Вооруженных сил страны. Он уже подписан главным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном.

Портал “Свободная пресса”, прокомментировавший это известие, поясняет, что план был составлен на случай вооруженного столкновения ФРГ и России. Он содержит меры по увеличению численности личного состава и созданию новых подразделений, а также по повышению расходов на оборонные цели.

Сейчас численность немецкой армии составляет 180 тысяч человек, что позволяет ей занимать 6-ю позицию в Европе. Выше только Россия, Турция, Италия, Франция и Украина. Берлин давно бы развил активность в увеличении своих ВС, однако США не позволяют ему подобной роскоши. Вашингтону совершенно невыгоден сильный Бундесвер, так как тогда Германия может и выйти из под контроля англосаксов.

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