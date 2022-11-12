Как минимум 40 процентов объектов энергетической инфраструктуры Украины выведено из строя, что привело к исчезновению света и воды во многих городах. Это был весьма эффективный ответ на теракт Киева на Крымском мосту, однако сейчас останавливаться не стоит, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин порталу “Свободная пресса”.

Он напомнил, что удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября. Военные и ключевые энергетические объекты уничтожались на огромной территории от Харькова до Львова, включая Киев. Однако в настоящий момент невредимой остается транспортная инфраструктура.

Сейчас беспилотные аппараты “Герань-2”, которые преодолевают огромные расстояния, необходимо переориентировать на удары по крупным железнодорожным узлам, тоннелям и мостам. Особо сложные цели вполне можно “добивать” ракетными ударами. Вывод из строя транспортной инфраструктуры позволит ВС РФ заблокировать поставки западных вооружений на Украину, а также продемонстрировать, что на любую диверсию будет дан жесткий ответ, влекущий за собой долгосрочные негативные последствия.