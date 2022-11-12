Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как минимум 40 процентов объектов энергетической инфраструктуры Украины выведено из строя, что привело к исчезновению света и воды во многих городах. Это был весьма эффективный ответ на теракт Киева на Крымском мосту, однако сейчас останавливаться не стоит, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин порталу “Свободная пресса”.

Он напомнил, что удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября. Военные и ключевые энергетические объекты уничтожались на огромной территории от Харькова до Львова, включая Киев. Однако в настоящий момент невредимой остается транспортная инфраструктура.

Сейчас беспилотные аппараты “Герань-2”, которые преодолевают огромные расстояния, необходимо переориентировать на удары по крупным железнодорожным узлам, тоннелям и мостам. Особо сложные цели вполне можно “добивать” ракетными ударами. Вывод из строя транспортной инфраструктуры позволит ВС РФ заблокировать поставки западных вооружений на Украину, а также продемонстрировать, что на любую диверсию будет дан жесткий ответ, влекущий за собой долгосрочные негативные последствия.

Вам может понравиться

Вице-премьер Украины Федоров назвал атаковавшие корабли ЧФ РФ надводные беспилотники “секретной украинской разработкой”

Дроны, которые недавно в Севастополе пытались атаковать корабли Черноморского флота, являются “сверхсекретной украинской разработкой”, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он показал видеозапись с надводными беспилотниками, а также раскрыл

CNN: США ожидают, что Россия испытает ядерную торпеду

Соединённые Штаты Америки в последнее время заметили активность российского флота, которая может свидетельствовать о том, что Россия готовится испытать ядерную торпеду. Об этом сообщает телеканал CNN – передаёт “Газета.ру”. Американское

В США восхитились российским истребителем МиГ-31, превосходящим всю украинскую авиацию

Тяжелые российские истребители МиГ-31 превосходят по эксплуатационным характеристикам всю украинскую авиацию, вместе взятую, пишет американское издание Forbes. Автор публикации Дэвид Экс пояснил, что основные преимущества самолетов ВКС РФ – это