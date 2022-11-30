Портал “Свободная пресса” прокомментировал заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о скором переходе Угледара под контроль ВС РФ. Эксперт Александр Ситников отметил, что у руководителя республики уже имеется опыт борьбы с украинскими нацистами, поэтому он точно знает, что говорит.

За битвой под Угледаром внимательно наблюдают разведки Великобритании и США. Они уверены, что это сражение решит исход всей специальной операции, так как город позволит получить контроль над всеми южными районами Донбасса. Для Киева его потеря станет настоящей трагедией, уверен автор публикации.

“Российской армии просто суждено освободить Угледар, потому что сохранение нынешней линии фронта не только невыгодно для нас тактически, но и чревато большими потерями. Не секрет, что Павловка, которую мы взяли, находится в низине, и удерживать ее, на первый взгляд, не очень удобно из-за простреливаемых украинскими боевиками коммуникаций”, – заявил он.

Ситников отметил, что в Угледаре сейчас наблюдается превосходство беспилотных аппаратов ВС РФ, которые внимательно следят за перемещениями врага. Благодаря дронам российские войска видят ситуацию гораздо лучше, несмотря на то, что противник пока занимает главенствующие высоты.