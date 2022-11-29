В России стартовал серийный выпуск ракет РС-28 “Сармат”, которые на Западе уже получили название “Сатана в квадрате”, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы публикации поясняют, что название “Сатана” в НАТО было присвоено ракетам “Воевода”, которые сейчас будут заменяться “Сарматами”. Новое вооружение обладает увеличенной мощностью и точно поражает намеченные цели, что было подтверждено на испытаниях.

Напомним, что ранее тестовый запуск “Сармата” прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что ракета была запущена с полигона под Курском, успешно долетела до Камчатки и поразила цель. По словам аналитика, на Западе в ближайшее десятилетие на будет создано боезарядов, способных составить конкуренцию “Сатане в квадрате”.

Одна из главных особенностей “Сармата” – возможность нести гиперзвуковые блоки “Авангард”, разгоняющиеся до огромной скорости. Один такой заряд способен превратить в безжизненную пустыню Великобританию или сократить площадь Соединенных Штатов.