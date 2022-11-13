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Кинбурнская коса – единственная на данный момент часть Николаевской области, которая находится под контролем ВС РФ. Об этом уже заявляли и губернатор Виталий Ким, и спикер оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк.

Президенту Зеленскому Кинбурнская коса нужна любой ценой. Достаточно лишь того, что захват этой территории позволит практически полностью прекратить обстрелы военных объектов в Николаеве, которые не прекращаются почти с первых дней специальной военной операции.

Издание “Свободная пресса” выдвигает еще одно предположение, объясняющие, зачем ВСУ нужна узкая полоска суши между Черным морем и Днепровским лиманом. Все дело в том, что как только ВС РФ покинут Кинбурнскую косу, Киев использует ее в качестве плацдарма для продвижения по левому берегу Днепра вглубь Херсонской области и до самого Крымского полуострова.

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