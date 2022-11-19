Военные инженеры с нетерпением ожидают дуэли российского танка Т-90М “Прорыв” с немецким “Леопардом”. Они заявляют, что это будет историческое противостояние и даже называют локацию, в которой оно состоится. Скорее всего, это будет под Херсоном, пишет портал “Свободная пресса”.

Напомним, что Германия обещает передать Киеву танки “Леопард” на протяжении нескольких последних месяцев. Изначально она объясняла задержку тем, что существует негласная договоренность стран НАТО не поставлять на Украину такие боевые машины и самолеты.

Позже ФРГ вновь нашла отговорку, сообщив, что готова отправить танки Киеву, но только после согласования с остальными государствами Североатлантического альянса. Сейчас Берлин снова обещает, но вот состоится ли противостояние “Леопарда” и Т-90М “Прорыв”, пока сказать сложно.